Kiko Hernández acudió a la casa de 'El tiempo del descuento' para realizar las entrevistas a los nominados de esta semana. Es por eso que tuvo que conversar con Anabel Pantoja sobre cómo estaba llevando el concurso ya que ahora tiene muchas probabilidades de abandonar el reality, al igual que Dinio y Nuria. Es habitual ver enfrentamientos entre los colaboradores de 'Sálvame', y en esta ocasión, no ha sido menos ya que lejos de animar a la sobrina de Isabel Pantoja, lo único que ha provocado su visita son lágrimas.

Telecinco

El colaborador de 'Sálvame' dio su opinión sobre el concurso de su compañera. Entre algunas de las críticas que le expresó estaba la de que no tenía personalidad. También la acusó de estar haciendo el mismo papel que Mila Ximénez dentro de la casa, poniendo como ejemplo sus discusiones con Hugo.

Telecinco

La prima de Kiko Rivera empezó a preguntar a sus compañeros, Joao y Kiko Jiménez si pensaban que el colaborador de 'Sálvame' llevaba razón: "¿Os recuerdo a Mila con Hugo? ¿Os parece que no tengo personalidad?". El Maestro Joao no tardó en reaccionar y negó desde un primer momento que su relación con Hugo fuera la misma que la de la ex concursante de 'GH VIP 7', Mila Ximénez. Y, aunque Anabel Pantoja intento mostrarse fuerte ante las críticas de Kiko Hernández, al que alguna vez ha lanzado algún dardo que otro dentro de la casa, finalmente acabó rompiendo a llorar: "Intento agradar, que se pase el tiempo más rápido. Quitando esa persona, con los demás… " comenzó explicando. "Yo no sé qué hacer, no sé qué hacer más. Lo único que hice fue llevarme una pera a la cama. No me quiero ir. Me quiero quedar al menos un par de semanitas más", sentenciaba abrazando al Maestro.