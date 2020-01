La relación entre Kiko Jiménez y Estela Grande en 'El tiempo del descuento' sigue desconcertando a los espectadores debido a sus fuertes enfrentamientos que, poco tiempo después, acaban en acercamientos que incluso podrían enfadar a las parejas de ambos. La modelo y el colaborador pasan del amor al odio en cuestión de horas y a pesar de que en los últimos días han estado bastante cerca, el nombre de Diego Matamoros ha sido el que ha traido la tormenta a la calma.

Telecinco

Todo ha ocurrido cuando el concursante ha recordado la gala en la que estuvo a punto de conseguir ser el repescado en la pasada edición de 'GH VIP 7': "El martes me fui de la repesca porque hubo un 'sorpasso' al final en ese rato porque terceras personas anunciaron que iban a plató a recibirme y entonces había mucho interés en que yo estuviera allí". Estela se defendió asegurando que lo único que querían era que dijera que le gustaba Kiko Jiménez: "De otras cosas puedo calmar las aguas, pero de la visita del martes no (...) Diego vino con la intención de encontrarse conmigo, de tener nuestro momento...". Fue estonces cuando Kiko estalló, "Tu pareja vino con la intención de romper nuestra amistad". "Vete a la mierda", gritó Estela mientras Kiko sonreía.

Telecinco

"Tú a mí no me puedes reprochar nada, y a Sofía menos", añadía Kiko Jiménez. "Que yo paso de Sofía, que no te has enterado todavía. Lo único que me sigues demostrando es que te sigue interesando un enfrentamiento con mi pareja", respondió Estela. "A mí ponerme a la altura de tu marido no me interesa, que mi currículum es mucho más limpio", sentenció el colaborador. Finalmente la tensión acabó evaporándose y todo acabó en reconciliación en cuestión de unos minutos. Además, Kiko acabó dándole un masaje a Estela, volviendo a jugar al despiste que nos hace preguntarnos: ¿cómo acabará esta relación?