Que te pongan los cuernos nunca es un plato de buen gusto, especialmente cuando te enteras, pero si ya te los han puesto delante de todo el país, la cosa es infinitamente peor. Es lo que le pasó a Christofer Guzmán en 'La isla de las tentaciones', que al ver a su novia liarse con otro, montó en cólera y protagonizó uno de los momentos más memorables del año e incluso de la historia de los realities: su grito de '¡Estefaníaaaa!' resonó por toda España, y cientos de vídeos imitándole llenaron las redes sociales.

Mediaset

Sin embargo, y a pesar del momentazo, no todo fue tan bonito después: el programa ha hecho públicas ahora las imágenes de lo que ocurrió tras su ataque de ansiedad: se levantó de su asiento, se dirigió hacia un lado en el que no había cámaras, se arrancó el micrófono y salió corriendo hacia ninguna parte a voz en grito. Cámaras y regidores salieron en su busca casi al galope, y no consiguieron alcanzarle hasta que él dejó de correr. "¡Chris, para, por favor!", le imploraban.

Mediaset

Dada por finalizada la hoguera, sus compañeros no sabían qué hacer ni dónde meterse, pero en otro lado de la playa, Christofer yacía sentado en el suelo llorando por su amada. "Era ‘tierra, trágame’. No sabía a dónde ir. Con lo que hemos luchado... Necesito hablar con ella para que me explique por qué lo ha hecho", dijo después. "Juro que yo era de los que ponía la mano en el fuego… y no me quemaba", le aseguró a sus compañeros, pero a pesar de todo, él mantenía la esperanza: "Sinceramente, mi corazón me dice que se está arrepintiendo".

Mediaset

Estefanía, por su parte, seguía jugando a dos bandas, aunque prefirió andar con pies de plomo con Rubén antes de dar un paso en falso: "Yo no me voy a jugar una relación de 7 años por hacer aquí el paripé. Yo me he liado contigo porque lo siento y necesito saber lo que realmente sientes por mí, si te gusto", le pidió a su tentación. A día de hoy, ya sabemos que Estefanía y Christofer continúan juntos, pero no podemos esperar a ver cómo se arregla este embrollo...