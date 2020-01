Los primeros meses de una relación siempre son los más intensos: te apetece estar pegado a tu pareja haga frío o calor, sexo a todas horas, 'te quieros' contínuos... y en ese punto parecen estar Adara Molinero y Gianmarco Onestini. Los ex gran hermanos han decidido coger al toro por los cuernos y aportar por un amor en el que había muchas reticencias al principio, pero ahora que la joven ha decidido dejar al padre de su hijo, Hugo Sierra, tiene vía libre para rehacer su vida 'a la italiana'...y ello están, deseando estar los dos fuera de 'El tiempo del descuento' para disfrutar de la vida a tope.

Mediaset

De hecho, el programa ha decidido apostar por ese amor que ha enganchado a media España, y lo ha hecho de la mejor manera posible: permitiendo que Gianmarco le haga llegar una carta de amor a Adara... ¡y ella le conteste!



En la misiva, el italiano s ha desecho en halagos y sentimientos: le escribe que se acuerda mucho de ella y que cualquier lado le recuerda a Adara: "voy al vestidor, y me acuerdo de nuestro primer beso; voy a la cocina y me acuerdo de la primera pizza que hicimos juntos. Estábamos los dos llenos de harina... pero estábamos juntos, y eso era lo único importante", decía, y añadía: "Cada noche huelo la osita que me dejaste con tu perfume, y aunque estemos lejos, te siento cerca de mí". ¿Puede ser más bonito?

Mediaset

Una carta que Adara ha tenido la oportunidad de responder, y en la que había algo que le ha hecho ahogar un grito: "¡pone 'te amo'!", exclamaba, y es que era, según le dijo a Jorge Javier Vázquez, la primera vez que sentía estar enamorada en sus 26 años: "Me siento afortunada por haber sentido algo así".