El beso de Ismael que pondrá patas arriba 'La isla de las tentaciones'

Parece que Ismael ha decidido disfrutar de 'La isla de las tentaciones', al fin, sin ataduras. Hace unos días, pudimos ver que el barcelonés había visto unas imágenes de su todavía novia, Andrea, dándole un beso a Óscar en Villa Montaña, algo que hizo que casi se le saltaran las lágrimas por ese tonteo. Sin embargo, desde que ha visto que varias de las solteras con las que convive tienen interés en él, la pena ha pasado a ser menos pena... ¡y ahora estamos a punto de ver el primer beso!

Por el momento, no se ha filtrado el nombre de la afortunada (para eso habrá que esperar a la gala), pero está clara una cosa: que esta pareja está al borde del punto y final... y no es la única: la semana anterior ya vimos a Fiama amenazando con marcharse si no veía imágenes de la convivencia de Álex, aunque pasado ese trance, el que amenazará ahora con irse será Álex al ver a su novia tan compenetrada con Joy...

Por su parte, la relación de Gonzalo con Katerina va "viento en popa", como el mismo dirá, y la de Susana con Lewis también... y es que el tonteo del uno y de la otra hará que ambos jueguen con fuego y dejen su relación colgando, mientras que, por otro lado, el culebrón Rubén-Fani-Christofer continuará su rumbo, aunque todo apunta, tras las imágenes de Estefanía pidiéndole claridad a Rubén con sus sentimientos que ha emitido Telecinco, que la madrileña dará un paso atrás... ¿Lo conseguirá?