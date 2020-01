El sexto programa de 'La isla de las tentaciónes' ha venido más que cargado. Entre la hoguera de confrontación, el 'edredoning' entre Andrea y Óscar y las nuevas imágenes de Fani con Rubén no podemos estar más sorprendidos. Christofer ha tenido que hacer frente a unos nuevos vídeos en los que su chica sigue compartiendo besos y momentos íntimos con el soltero más solicitado del reality. Si la última vez el teleoperador sufrió un ataque de ansiedad tras ver cómo su churri se comía a besos a Rubén y ha conseguido hacer viral su grito, 'ESTEFANÍAAAAA', ahora ha vuelto a dar qué hablar por su última reacción.

Fani quería saber qué es lo que realmente siente Rubén por ella ya que no iba a "tirar a la basura siete años de relación por hacer el paripé en la isla" y el soltero asegura que siente más allá de una atracción sexual aunque no llega a estar enamorado de ella. Una explicación que Fani ha aceptado ya que ha seguido avanzando hasta el punto de acabar en la cama con él. Pero, ¿cómo ha reaccionado Christofer ante estas nuevas imágenes?

La pareja de Fani ha mantenido la calma ante estos vídeos y su reacción ha estado muy lejos de la última. "Me da lástima, estoy tan decepcionado que al final uno deja de llorar", comenzaba explicando. "Ese chico no la va a querer como la he querido yo, no la va a cuidar como la he querido yo, no va a trabajar pico y pala para el carácter que tiene ella", añadía. "Ella sabrá, yo sé que el día de mañana ella se dará cuenta, pero yo ya no voy a estar". Mónica Naranjo le cuestionaba al concursante que qué le diría si la tuviera delante, "No la querría ni mirar a la cara, es una persona que ya ha terminado en mi vida". ¿Cómo avanzará su relación en la isla?