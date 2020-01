Varios días después de que Telecinco emitiera el ya famoso grito de '¡Estefaníaaaa!' de Christofer, España entera se ha volcado con el joven. A pesar de las bromas, el madrileño ha contdo con el apoyo de las redes sociales después de que su novia, Fani, le pusiera los cuernos y él reaccionara de la manera más trágica posible: abandonando la hoguera y yendo en busca de su chica para pedirle explicaciones, a gritos y llorando. Muchos se lo han tomado a guasa por lo surrealista de la situación, pero lo cierto es que ni él ni la organización lo pasaron bien en aquel momento...

De hecho, ha sido ahora Mónica Naranjo la que, en 'Sálvame' ha desvelado cómo se vivieron esos momentos tan tensos, y de cómico no tuvo nada: "La realidad supera la ficción", dijo alucinada, que también confesaba que ella, personalmente, estuvo muy pendiente de Christofer los días posteriores, yendo incluso al control para verle en las imágenes, ya que no le dejaban acercarse a él más que para grabar: "Me estaba volviendo loca con lo que estaba viviendo".

"Yo lo viví de forma muy trágica. Pasé miedo, porque no estoy acostumbrada a ver estas cosas, y vi a Christofer fuera de sí. Cuando vi las imágenes que se iban a emitir esa noche, yo ya me puse en guardia, pero no podíamos prever cómo iba a reaccionar. Además, llevaba días muy malito, no podía dormir, estuvimos muy encima de él para ayudarle. Su reacción fue muy dura. Me dieron ganas de levantarme y decirle 'tío, estamos aquí. No estás solo'. Me dio mucha, mucha pena", revelaba.