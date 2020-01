El programa del momento lleva grabado desde hace meses, y aunque pensábamos que no nos íbamos a sorprender, Telecinco lo está consiguiendo. Ya hemos visto infidelidades, cuernos, besos y tonteos, pero lo más gordo aún está por venir... ¡y lo vamos a ver ya! La relación de Gonzalo y Susana está prácticamente rota, y eso que ninguno de los dos ha hecho nada con sus tentadores... y puede que esté al caer, aunque eso a la sevillana le da lo mismo: "Le tengo mucho asco ahora mismo. Es que sabe que está haciendo algo que me va a hacer daño… y aún así le da igual", decía antes de añadir: "Está diciéndole (a una de las chicas) que le gustan sus labios, sus tetas, su culo… ¿qué es, un Cromañón? ¿Se ha criado en un zoo? ¿Tú crees que yo puedo plantearme casarme con un tío que está todo el día “culo, tetas, me gusta tu tanga’?".

Mediaset

Pero si hay algo fuerte que veremos próximamente, serán los cuernos de Fani a Christofer y los de Andrea a Ismael, porque sí, amigas: ¡VA A HABER SEXO EN VILLA MONTAÑA! La primera culminará su tonteo con Rubén, mientras que la segunda hará lo mismo con Óscar... y a las imágenes nos remitimos para que veáis que no os mentimos:

El pobre Christofer tendrá que ver cómo otro hombre le da que él ya no puede a Estefanía, y su reacción será muy trágica. De hecho, ya sabemos sus declaraciones, y nos dan mucha penita: "Lo echo todo de menos. Sus mimos, sus caricias… hasta sus celos los echo de menos", afirma entre lágrimas.

Además, las chicas tendrán una pequeña trifulca en cuanto Mónica Naranjo les diga que deben decidir a qué dos chicos echar: una quiere echar a Julián, otra no quiere que se vaya, propone a Rubén... y se va a liar ¡parda! Todo ello antes de enterarse de que tendrán la posibilidad de grabar un vídeo a sus parejas para contarles cómo se sienten... y prevemos más de una ruptura en esos vídeos. ¿Qué opinas?