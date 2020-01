Dicen que, en una relación, cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana, pero en el caso que nos ocupa hoy, más bien podría ser el sexo, no el dinero: la falta del mismo en una pareja puede tener resultados catastróficos y, al final, uno de los dos puede acabar buscando fuera lo que no le dan dentro. Algo así es lo que están viviendo Susana y Gonzalo en 'La isla de las tentaciones': ella parece estar satisfecha, y él no lo discute... pero visto desde la distancia, ahora él se ha sincerado...

En una conversación con Julián, en la que él aseguraba que necesitaba sexo a diario, ella parecía contrariada cuando le preguntó si ellos tenían sexo, al menos "tres veces por semana". "Puede ser", respondió ella poco convencida.

El vídeo de esa conversación llegó a manos de Gonzalo en una de las hogueras, y Mónica Naranjo se interesó por este tema: "¿Crees que está satisfecha?", quiso saber, y aunque él dijo que sí en un primer momento, la verdad no tardó en salir a la luz: "Está muy satisfecha, pero ella es muy asexual. Tengo que estar detrás de ella como un lobo. Ella prefiere salir y reírse", afirmó. Fíjate tú qué cosas... aunque en el fondo tampoco le importaba: "Al final me da más morbo, me pone más cachondo y consigo lo que quiero".

Quizá por eso, Gonzalo ha empezado a tontear, y mucho, con Katerina, pero ha llegado a un punto en el que a Susana ya le da igual, porque ha descubierto en un vídeo cómo es realmente Gonzalo, en el que no paraba de hablar de los pechos, las retaguardias y los tangas de sus compañeras de convivencia... y ha estallado: "Qué asco. Gonzalo no se está poniendo en mi lugar en ningún momento. No le reconozco. Me siento traicionada. No es coherente con como yo le conozco. Si es así, lo mejor que me puede pasar es que se vaya con ella. No quiero eso en mi vida. Solo habla de culos y telas. Si esa persona es así no le quiero en mi vida. Es un Cromagnon", apuntaba bastante enfadada antes de añadir: "Yo, si ahora mismo me lo encuentro, lo mando a la mierda, en este punto no me vuelve a ver el pelo. ¿Crees que puedo plantearme tener hijos con una persona así?".