Pase lo que pase en 'La isla de las tentaciones', el programa ya nos ha dejado un momentazo para la historia de la televisión. Todo el mundo recordará en unos años la imagen de Christopher corriendo por la playa al grito de: "¡Estefaníaaaaaa!" ante el miedo de Mónica Naranjo que tenía que retenerlo en el lado de la isla que le correspondía como fuera. Ahora, después de esta histórica situación, los protagonistas se han reencontrado al calor de la hoguera protagonizando otro gran momentazo del reallity.

Fani ha aceptado la petición de su novio de verse de nuevo después de que él la haya visto besando y durmiendo con Rubén, la tentación que parece haberla conquistado. "No puedo más con la situación, necesito verla y que me explique muchas cosas porque no entiendo nada", explicaba Christopher a Mónica Naranjo alegando que tenía que verla y hablar con ella para darla la oportunidad de explicarse. Ella, por su parte, ya había confirmado que se arrepentía de todo el daño que le había hecho. Pero la tensión de la mala leche flotaba en el ambiente y, al llegar, casi ni se miraron.

Telecinco

La confrontación es el peaje que tienen que pagar si ambos quieren seguir en el programa y la gran incógnita es cómo va a ser esa conversación y quién saldrá airoso de ella. Si bien es cierto que Christopher se mantiene firme en el saludo de Fani con una actitud exigente, ya que ha sido ella quien ha traicionado la relación y no él, los colaboradores del programa lo tienen claro: "Le va a manipular porque tiene una dependencia muy heavy de Estefanía y si antes estaba a nivel, le va a dejar más bajo", opinaban en cuanto vieron las imágenes.

A pesar de haberle puesto los cuernos, Fani llegaba a la confrontación con una sonrisa en los labios y acercándose a Christopher buscando un saludo con un beso, algo que no llega a materializarse, ¿esperará Fani un perdón por parte de su novio? ¿Seguirán siendo pareja después de esto?