Fani y Christopher son sin duda los grandes protagonistas de esta primera edición de 'La isla de las tentaciones' y se lo han ganado a pulso. Estefanía ha sido de las primeras en caer en la tentación de Rubén, un empresario coctelero de 31 años con el que ha llegado a compartir cama. Y ahora, después de los besos y la conexión de Rubén y Fani, Christopher reclama ver a su novia para que le explique qué es lo que está pasando, un peaje que tiene que pagar si quiere seguir en el programa. ¿Pero cómo se le ha tomado Rubén?

El empresario ha sido muy claro: no le gustaría que la experiencia se cortara de forma abrupta. "No quiero irme", le decía Fani cuando le explicaba lo que estaba pasando; "ni yo que te vayas", le respondía Rubén. "Me da mucho miedo porque ya que la he conocido me gustaría seguir avanzando", añadía más tarde a las cámaras del programa en un apartado. "Ya que he conectado con ella no quiero cortar esto en seco", decía respondiendo a cómo está él viviendo toda esta situación ya que se ha metido en medio de una pareja que, se suponía, tenía las cosas muy claras..

Telecinco

"No me imagino una despedida, sería un hasta luego", dejaba más claro Rubén todavía insinuando que, de salir de la isla, iría a buscarla para continuar lo que habían empezado. Y es que, Fani se deja querer totalmente: "Yo quiero estar aquí con todos vosotros hasta el final, y enfrentarme a la realidad cuando me tenga que enfrentar", destacaba la joven antes de ir camino a La hoguera de la confrontación con una idea muy clara: "Yo le quiero pero no sé realmente si él ahora mismo es el hombre de mi vida".