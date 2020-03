Tener amigos en un reality es siempre súper importante para que te defiendan cuando hace falta y para que te salven cuando la cosa se pone chunga en una nominación. Sin embargo, ganarse la confianza de alguien no es nada fácil, y aunque entre hasta con un familiar o una pareja, nada te asegura que esa persona vaya a estar siempre de su lado. Que se lo digan si no a Rocío Flores, que podría haber encontrado un hombro en el que apoyarse con Ana María Aldón... pero ésta última ha decidido ¡que no va a estar detrás de Rocío!

Mediaset

¿La razón? Parece ser que la Flores, a pesar de lo calmada que parecía, se está metiendo todos los 'fregaos', y Ana María no piensa pasar por el aro de ponerse de su parte. La última, sin embargo, le ha venido como una cuchillada a Rocío, porque ésta puso en alerta a Ana María sobre las supuestas malas intenciones de Antonio Pavón con ella... y Ana María, lejos de poner pies en polvorosa, ha decidido que no va a tomar medidas a no ser que Antonio se meta con ella en su cara: "Si ella tiene un enemigo, yo no voy a ser la enemiga de ese enemigo", ha sentenciado.

Mediaset

Todo esto ocurrió durante la última gala en directo de 'Supervivientes 2020', en la que por cierto Bea Retamal fue la primera expulsada del reality que volvería a España, y la sensación generalizada es que Ana María ¡ha dejado con el culo al aire a Rocío! Hay otras voces que opinan que Ana María ha hecho bien en no creerse a pies juntillas todo lo que le digan, pero viniendo de Rocío, que es como de su propia familia, a muchos les ha chirriado...