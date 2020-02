Exponerte a ti y tu relación en televisión puede ser un arma de doble filo: te hace famosa y te sale el trabajo hasta de debajo de las piedras, pero también te expones a que la gente te critique hasta la saciedad. Es lo que les está pasando a los concursante de 'La isla de las tentaciones', que ni en sus mejores sueños pensaron que el reality sería el bombazo que ha resultado ser, pero ha sido más duro de lo que pensaban: ya ha habido un primer abandono, el de Christofer, las críticas se han cebado con más de uno (especialmente, más de una) por los cuernacos que les han puesto a sus parejas...

Pasamos por alto a Fani, que ha sido la primera en abrir el melón de las infidelidades, para ir directamente a nuestra protagonista, que es Andrea Gasca. La morena no sólo le ha hecho una masturbación a uno de sus tentadores, Óscar, sino que también se ha acostado con él... y con sus 'huevos toreros' todavía iba diciendo ¡que aún consideraba a Ismael su novio!

No contenta con dejar los sentimientos y las emociones del chaval por los suelos, cree que el hecho de que Ismael también haya empezado a tontear con Andrea 'rubia' es una simple venganza, y que piensa pedirle explicaciones a Ismael... y claro, esta actitud tan altiva ha hecho que en las redes sociales, especialmente en los comentarios de su cuenta de Instagram, la pongan a caldo... así que ha estallado: "Si me conocieran de verdad, más de uno se sorprendería de lo alejadas que están de la realidad todas esas cosas que se están diciendo de mí. Pero me quedo con lo positivo: que la opinión de la gente que sí me conoce es buena, y con todos los mensajitos de apoyo que estoy recibiendo, que también son muchos", ha escrito...



Y ahí no ha quedado la cosa, porque cuando un seguidor le ha dicho que debería pedir perdón por su actitud, su respuesta ha sido tajante: "Pediría perdón si creyese que he hecho algo mal, pero no lo creo". Pufff...