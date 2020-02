Fiama niega en todo momento que tenga que ver algo con el pacto entre su novio Álex y Julián.

La concursante está muy sorprendida con la actitud de su chico en el programa.

La cosa en 'La isla de las tentaciones' se pone cada vez más interesante. La pareja formada por Álex y Fiama no para de dar que hablar. Después de que se aclararan los acercamientos de Joy y Fiama en la hoguera de confrontación, la tormenta ha vuelto a llegar y ha arrasado con todo. Ha sido uno de los solteros, Lewis, el que se ha encargado de que la calma durara muy poco, asegurando a Susana que Julián, el soltero que fue expulsado hace una semana, le enseñó unos mensaje que Álex le envío en los que hablaban de los pasos que debían seguir Fiama y él en el reality: "Yo vi en los mensaje que Álex le decía a Julián que Fiama lo iba a elegir en la primera cita y que luego iban a discutir".

Susana no dudó en transmitirle la información a Fiama, quien ha negado en todo momento que tenga nada que ver con la situación. La ex pretendienta ha mostrado su enfado con su futuro marido y hasta ha llegado a plantearse abandonar el concurso: "La persona con la que me iba a casar me ha fallado, ¿estamos flipando?".

Entre lágrimas, Fiama llegó incluso a quitarse el anillo de compromiso y romper la foto que tenía con su pareja. Sin embargo, sus compañeras, Susana, Adelina y Fani, admiten que no se creen nada la reacción de la concursante y en privado, han asegurado que no quieren saber nada de sus dramas. La ganadora de 'GH 14' ha llegado a llamarle "falsa" y después de que este pacto haya salido a la luz, parece que la amistad entre las dos compañeras se ha roto definitivamente.