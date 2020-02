Fue durante la despedida entre Kiko Jiménez y Estela Grande cuando el concursante se atrevió a decirle a la mujer de Diego Matamoros 'te quiero'. Como es habitual, Carlota Corredera visito la casa de Guadalix y allí se encontró con la pareja de Sofía Suescun. La presentadora aprovechó para preguntarle por qué le había dicho esas palabras a las que Estela contestó, 'por fin'. "Me cuesta mucho mostrar mis sentimientos, es mi forma de ser, los interiorizo y me los guardo para mí", comenzaba explicando Kiko Jiménez visiblemente emocionado.

Ante esta respuesta, Carlota Corredera le preguntó que qué tipo de relación mantiene con la modelo. "Una relación bonita, de amistad, de complicidad, en un clima determinado que al final es una casa incomunicado. En la calle no lo sé por que no he tenido esa oportunidad", explicaba Kiko Jiménez. "Nosotros nos entendemos muy bien. Te sirve para desahogarte, también era un comodí por que sabía que ella siempre iba estar. Ese es el vacío que deja, ahora me encuentro muchas veces solo por la casa", añadía.

Finalmente, kiko Jiménez asegura que le gustaría mantener la amistad fuera del concurso, a pesar de lo que pueda pensar su pareja, Sofía Suescun. Y es que cada vez que Kiko y Estela entran en una casa los dos se muestran muy cercanos. Sin embargo, todo cambia cuando ambos salen del concurso. El ex de Gloria Camila espera que en esta ocasión, no se repita y que sus respectivas parejas no pongan piedras de por medio. Por su parte, Estela Grande mantiene su defensa a Kiko Jiménez durante su concurso pero, ¿Qué pensará Diego Matamoros sobre esta amistad?