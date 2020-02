'La isla de las tentaciones' ha dejado de ser ese lugar de buen rollito para convertirse en 'La isla de las tensiones'. La convivencia ha hecho estragos entre algunos participantes, y al final los roces de vivir 24 horas juntos han sido inevitables. Ya lo vimos cuando Fani, Andrea y Fiama discutieron en Villa Montaña, y ahora la historia ha venido entre Susana, Fani y Rubén, porque la novia de Gonzalo dijo que no veía al modelo trigo limpio... ¡y se ha liado parda!

Susana le contó en confidencia a Fiama que creía que a Rubén le importaba bien poco que Fani pudiera irse tras su confrontación con Christofer, ya que estaba de fiesta tan feliz en la casa, y no sólo eso: le había oído decir que, si Fani se iba, él se quería quedar igualmente hasta el final del programa. Fiama, ni corta ni perezosa, se lo contó a Rubén, que tampoco se cortó un pelo: "El cono que juzgue a su pareja y su relación, que va diciendo por ahí que es una siesa en la cama y que la otra es una salvaje. A mí que no me juzgue", estalló.

Gonzalo defendiendo a Susana en instagram SHOCK #LaIslaDeLasTentaciones8 pic.twitter.com/C9Bt5EnPTb — Angela 💙 (@angelitamarioca) February 5, 2020

Con la emisión ahora, todos los exconcursantes han podido ver estas palabras, y el primero en salir a la palestra ha sido el propio Gonzalo, que defendió a Susana ¡arrastrando al fango a Rubén por llamarla 'cono'! "¿Cono le vas a decir tú a Susana? P*to personaje. Que has destrozado una familia. ¡PERSONAJE!", gritaba con ira desde su Instagram, para añadir posteriormente: "Os lo juro, que porque estaba en casa de un amigo, pero llego a estar en mi casa y parto el televisor, pero vamos, sin contemplaciones". ¡Qué pronto!