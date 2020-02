El mundo es un pañuelo, y el mundo de la televisión y las celebrities más. Cada vez son más los personajes de televisión que afirman que se conocen desde mucho antes de que el gran público conozca sus caras y su trayectoria. Este es el caso de Oriana y Fani que, según ha declarado la ex tronista, se conocen ¡desde hace 8 años! Ambas comparten la amistad de Yasmina lo que ha hecho que ambas hayan compartido alguna noche de fiesta juntas: "No es amiga mía, es amiga de Yasmina así que es conocida", ha asegurado en su programa de Mtmad.

Sobre ella, Oriana ha querido dejar claro que no le une una relación estrecha pero que le cae bien. "Es maja. Es bastante choni, la verdad pero es maja, una cosa no quita la otra", destacaba. "Que yo me haya juntado con Fani un día para cenar no quiere decir que yo apoye o avale la conducta que ha tenido en el reality, que me ha parecido lamentable, deplorable y asquerosa", confesaba acto seguido queriendo despegarse de lo que ha hecho su amiga, y es que ella sufrió algo parecido en un reallity en Chile de la misma dinámica.

Mtmad

De hecho, Oriana ha hablado de esta situación con Fani y le ha dicho a la cara que no sabe cómo no ha dejado la relación. "Evidentemente enamorada de él no estabas. Cuando estás enamorado no se te pasa por la mente ponerle los cuernos a tu pareja" y ella no solo le ha puesto los cuernos sino que lo ha hecho delante de toda España. "No entiendo la facilidad de la gente que tiene de fo***r delante de las cámaras. Yo lo hago, por supuesto, pero con mi pareja. A un tío que no es mi pareja oficial no me lo calzo y menos teniendo novio. ¡Qué imagen das!", ha asegurado la joven.

Ante la situación que han vivido en la isla, Oriana se ha puesto del lado de Christopher asegurando que el famoso "Estefaníaaaaaaaa" no le parece nada del otro mundo teniendo en cuenta lo que tuvo que ver en la tablet. "¿Hasta qué punto esta gente aguanta? ¡Qué fuerza de voluntad!", aseguraba la ex tronista. "No entiendo que la gente que ya la ha cagado no deja a su pareja", añadía, "entiendo que sino pasa esto no hay salseo en el programa, y puedes seguir haciéndolo, pero dejarlo antes. Hay que tener un poco de clase, categoría y empatía".

Pero aquí no se ha quedado la cosa. También ha hablado de Rubén, a quien ha calificado de guapo aunque ha dejado claro que no se liaría con él porque es un "chachorro". Pero sí lo haría con Lewis: "siempre me ha gustado el look skater, surfero y de hacer todos los deportes extremos". Y es que, Oriana ha asegurado que volvería sin dudar a participar en un reality de estas características: "Ya no estamos en edad de perder el tiempo", argumentaba, así que lo mejor para ella es saber cuanto antes qué clase de persona tiene al lado.