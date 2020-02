Aunque muchos no daban un duro por la relación de Adara y Gianmarco, parece que la parejita formada por los des ex grandes hermanos se va a dar una oportunidad en cuanto acabe 'El tiempo del descuento': ya se han liado y hasta ella ha dicho que le va a esperar tras su ruptura con Hugo Sierra, ¡y hasta se han intercambiado cartas de amor! Todo va viento en popa... o eso creía ella, porque ahora una 'lagarta' se ha inmiscuido en su relación... ¡y no es otro que el Maestro Joao, que ha iniciado su pavoneo con el italiano!

Telecinco

No sabemos qué tiene el adivino que hombre "heterosexual" que se le acerca (o eso dicen ellos), hombre que cae rendido a sus pies. Ya lo vimos con Pol Badía, que había salido con Adara y no se le conocen novios anteriores, y con Alberto Armenteros, que le dejó para irse con una mujer (algo de lo que avisó, por cierto, Amor Romeira, confirmando que el joven ni siquiera era homosexual y que tendría otras intenciones), y ahora parece que Joao ha puesto el ojo en el churri de su amiga...

De hecho, era Adara la que compartía un vídeo en su cuenta de Twitter que no tenía desperdicio con ese tonteo de Joao hacia Gianmarco, que hasta Anabel intenta parar sutilmente, y tanto dolor le ha causado verlo que ha decidido tomar la drástica decisión de ¡dejar la red social!

Permitirme que me retire unos días de twitter porque ver vídeos de estos continuamente me está doliendo ya demasiado.

Y no por parte de Gianmarco que quede claro.

Volveré, os quiero ❤️ https://t.co/PPRieLSju9 — ADARA MOLINERO (@adara_oficial) February 6, 2020

No era la primera vez, sin embargo, que Adara mostraba su rechazo al que un día consideró su amigo: ya se mostró decepcionada hace unos días, y hasta dijo que no era bueno para ella ver el 24 horas por todo lo que estaba aguantando... pero parece que la paciencia de Adara ya está tocando techo...

Muy decepcionada con Joao, un traicionero disfrazado de amigo — ADARA MOLINERO (@adara_oficial) February 4, 2020