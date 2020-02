La ex de Rodri Fuertes asegura estar preparada para esta experiencia extrema.

Bea asegura que cuenta con el apoyo de su familia y de todos sus fans.

Ya es oficial. Bea Retamal es la nueva concursante de 'Supervivientes 2020' junto a Rocío Flores y Albert Barranco. La ex gran hermana ha hablado de la noticia en su canal de 'Mtmad': Bea y punto', y no ha podido mostrarse más ilusionada. La ex de Rodri Fuertes ha contado cómo se enteró de la noticia, cómo reaccionó y cómo tiene pensado hacer su concurso. Bea Retamal ya se está mentalizando de todo lo que le espera y su principal objetivo es superar todos su miedos. Uno de ellos es la tormenta, ya que es algo que aún no puede soportar. Además, tiene claro que quiere aprender a hacer de todo, fuego, pescar... Por lo que quiere ser una auténtica superviviente.

Mtmad

Bea Retamal afirma que no se lo pensó ni un momento cuando se lo propusieron. Este reality lo ve como una oportunidad para superarse a sí misma y no quiere ser "la típica que va a montar follón", ¿Lo dice por Violeta Mangriñán?. La influencer se quiere tomar esta experiencia muy en serio y cuenta con el apoyo de toda su familia y sus fans, a los que ha pedido que cuando le "entre un bajón" la voten para que se quede.

Mtmad

La influencer va a la isla teniendo pareja, aunque como ya se ha visto en otras ediciones, todo puede pasar. Lo que está claro es que Bea Retamal va a por todas y quiere darlo todo en el concurso. Ahora admite que está intentado engordar todo lo posible, aunque es de estómago pequeño, para ir con las pilas cargadas a 'Supervivientes'. ¡Le deseamos mucha suerte en el concurso más extremo!.