¿Están Ruben y Fani más cerca de la ruptura en 'La isla de las tentaciones'? Aún no lo sabemos a ciencia cierta, pero todo parece apuntar a que ambos van a salir solos del programa, y todo porque Rubén ¡ya no quiere tener sexo con Fani! Bueno, matizamos: sí quiere, pero no bajo según qué circunstancias, y es que parece que la madrileña no tiene ningún reparo a que le vean teniendo sexo en televisión, pero él, a pesar de que ya se ha acostado con ella y lo ha visto toda España, no quiere que le vean teniendo relaciones en la piscina...

Mediaset

Los dos se encontraban dándose amor y arrumacos a la luz de la luna (y "calientes como monas", como dijo Fani) cuando ella le propuso, como quien no quiere la cosa, tener sexo en el agua... y él dibujó su límite ahí mismo: "Eeh… no. Yo no voy a f*llar delante de unas cámaras. No van a tener esa grabación mía", dijo tajante, algo a lo que Fani se tuvo que acomodar... pero la cosa no se quedó ahí.

Mediaset

Nada más entrar en la Casa tras esa conversación, les tocó discutir, y todo porque Rubén dijo que si Óscar dormía sólo (decía que no dormía bien en la habitación de Andrea), se iba con él. "¿Perdona? ¿Pero por qué tenéis esa relación…?", se extrañaron las dos chicas... así que, para no tener problemas con Andrea, Óscar le contó lo que había pasado realmente: "Ha hablado con Fiama para que duerma con Fani, y así él poder ver a dormir conmigo. A mí es lo que me ha dicho, pero si ahora quiere cambiar la versión, no le voy a echar mierda. Yo no te miento, Andrea", afirmó.

Mediaset

Con este 'jueguecito' fue Andrea a Fani, y ella fue poco menos que a echarle la bronca a Rubén: "Qué bien, qué bonito", acertó a decir mientras se daba media vuelta y se metía en su habitación de un portazo... pero es que Rubén está cada vez más alejado de ella: "Con Fani me encuentro muy desubicado. Llevamos unos días muy intensos, sí, pero aún queda mucho camino por recorrer", afirmó antes de contarle a Fiama que no terminaba de fiarse de Estefanía. ¿Se irán cada uno por su lado?