Omar Montes ha hablado de uno de los temas más tabú en la isla de 'Supervivientes': la líbido. Mientras muchos de los concursantes han asegurado que el hambre y la dureza del concurso hacían que se le bajasen los deseos sexuales, Omar ha confesado que a él todo lo contrario, y lo ha hecho en una entrevista de Ubeat en la que fue invitado junto a la cantante de trap Ana Mena.

El tema salió cuando Ibai, el entrevistador, bromeaba con ir a concursar a 'Supervivientes' para adelgazar aunque no estaba convencido por la dureza del formato. "Me levanto por las mañanas empapado en sudores fríos pensando en la fatiga que yo pasé", ha asegurado en la entrevista el cantante en tono bromista aunque lo de que es duro no lo niega para nada. Incluso ha recordado el momento en el que se subía a las palmeras para poder comer cocos. "Me decían los cámaras 'chico, que te vas a matar', y yo 'dejadme'. Fíjate la loquera mía que las palmeras medían 3 metros pero por comerme un coco me daba igual", aseguraba.

Ubeat

Durante los tres meses que estuvo en la isla no solo el hambre estaba en su cabeza sino también el sexo, y es que confesó que el lugar más extraño donde lo ha hecho ha sido precisamente en Cayo Paloma. "¿Con un hombre o una mujer?", le preguntaba Ibai curioso, "Con mi mano", respondía con media sonrisa Omar confesando que se "aliviaba" en algunas ocasiones en la isla. Eso sí, todo muy secreto e incluso con su código que únicamente Fabio conocía. "Había una especie de matorrales donde se escondían las tortugas, que había unas tortugas ninja de dos metros, y yo me ponía ahí a hablar con ellas...", explicaba.

El ganador de 'Supervivientes 2019', que confesó que había ganado a base de "muchísimas trampas" sin decir cuáles, llegó a decir el número de veces que llegó a "hablar con las tortugas": "No llegué a mi récord semanal pero sí más de 40 veces en los tres meses", un dato que no ha convencido a los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' que han llegado a calificar el dato de "machada" por haberlo contado. Algo que no les pareció nada raro a Ibai o a Alessandro Lequio, tal vez porque no sea del todo extraño.