Fani y Rubén han dado rienda suelta a su pasión en más de una ocasión pese al sufrimiento de Christofer.

El 'tentador' no termina de confiar en la Estefanía, y estas últimas declaraciones podrían mosquearle aún más.



A pesar de alguna que otra confrontación sin sentido, Fani y Fiama parecen haberse vuelto muy amigas (a ratos), y ahora Fani aprovecha para desahogarse con su compañera cada vez que puede, y no solo sobre los temas que la inquietan, atormentan o perturban... La ¿novia? de Christofer aprovechó un momento de tranquilidad con Fiama para desvelarle todos los secretos sexuales de su experiencia con Rubén, ¿cómo le va a sentar esto al soltero?

Los últimos días en la isla, desde luego, no parecen estar siendo idílicos para Rubén, hasta rechazó un encuentro con Fani bastante cabreado, así que escuchar todo lo que Fani ha soltado sobre sus intimidades igual no le hace ninguna gracia. Que les gusta morderse, cuál es la postura favorita del soltero... TO-DO, como diría Belén Esteban.

telecinco

"Se vuelve loco, me encanta, me ha dado un bocao que tengo un dolor por dentro...", confesaba Fani. "Su postura favorita es él encima, yo debajo, pero con las piernas puestas en sus hombros", ha desvelado. Y ni corta ni perezosa ha hablado también del tamaño de su cosita... ¡Qué fuerte! "Me quedé a gustito", añadía.

telecinco

Las parejitas nuevas ya se han despedido y toca tomar decisiones. Ahora Rubén ha empezado a mostrar dudas acerca de su relación con Fani, algo que le ha dejado muy claro a Fiama, precisamente... Vamos, que la joven se ha convertido en el pañuelo de lágrimas de ambos, ¡menudo papelón!