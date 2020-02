Christofer habla de Rubén tras salir de 'La isla de las tentaciones'

Christofer concedió su primera entrevista en televisión tras salir de 'La isla de las tentaciones'.



Confiesa que está bien, que ha pasado página y se pronuncia con respecto a Rubén.



Christofer se ha convertido en el protagonista absoluto en 'La isla de las tentaciones', aunque por desgracia no precisamente por pasarlo bien... El joven chileno ha conseguido que la audiencia empatice con él como nunca y se ha ganado el cariño de todos tras su paso por el 'reality', pero no fue nada fácil. En su primera entrevista tras salir del programa, asegura no estar siguiéndolo en televisión: "Conseguí pasar página". Ha desvelado que lo tiene “todo grabado” en su mente: “Ese día… Fue el peor día de mi vida. Fue como si algo dentro de mí se rompiera. Fue muy difícil. No dormía, no comía… no quería dormir porque cada vez que iba a la cama me venían las imágenes. Solo Gonzalo se quedaba conmigo hasta el final”, ha confesado con lágrimas en los ojos. "Si no llega a ser por él...", añade el joven.

Ahora, han pasado los meses y su vivencia se ha hecho pública haciendo que todos sepamos lo que ocurrió en aquella isla y convirtiéndole en un personaje televisivo: “Estoy en una situación muy difícil para mí. Por no decir la peor época de mi vida. No he visto el programa. Me he querido mantener al margen de todo, de cualquier comentario, cualquier imagen... para mí no ha sido fácil. Ha sido una experiencia muy difícil”, comenta.

Su objetivo principal al llegar a la isla era que Fani abriera los ojos y pudiera confiar en él, ya que asegura es una persona muy celosa. Aunque empezó a darse cuenta de que había cosas "que le descuadraban" a partir de las segunda hoguera. No obstante, el chileno acudió a la hoguera de confrontación para arreglar las cosas ya que "Fani tiene cosas malas pero muchas cosas buenas" aunque uno de esos peros en su personalidad es que no le ha llegado a valorar nunca ya que "solo se queda con lo malo".

Pero la actitud de Fani hizo que Christofer lo diera por imposible y le pidiera que se quitara el anillo ¡de pedida!. "Le dije que se quitara el anillo porque para mí era una prueba de amor de cuando le pedí matrimonio", confesaba Christofer en la entrevista y es que su objetivo con ella era casarse y tener hijos. Pero lo peor para él es que "todavía la amaba" por eso la evitaba constantemente la mirada durante su discusión en la hoguera aunque eso no evitó que ambos se enzarzaran en una discusión en la que él le echó en cara que ella había sido la responsable de que se apagara. "Antes reía, bailaba y ahora ya no", una declaración ante la que ella estalló: "mentiras a mi, no".

¿Y qué opina de Rubén? Lo tiene clarísimo: "De Rubén no tengo nada que decir, esta ahí, ha hecho su papel y ya está... no tengo nada que decir".



Pese a todo, siente que está algo mejor y que poco a poco lo está superando. ¡Ánimo Chris!