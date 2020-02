'El tiempo del descuento' se suponía que era para arreglar las tiranteces entre los concursantes de 'GH VIP 7' (porque había unas cuantas), pero está resultando que algunas de ellas no sólo no se están arreglando... ¡sino que encima se están empeorando! Parecía que Kiko Jiménez y Estela Grande iban a cerrar el capítulo de la 'tensión sexual no resuelta' para ser simplemente amigos, y nos habían hecho creer que así era, pero en la Casa los sentimientos, a veces, se confunden, y así lo dijo él cuando Jorge Javier Vázquez quiso saber en la última gala si de verdad había sentido algo por ella: "Me equivoqué", soltó Kiko, algo que reivindicó la mujer de Diego Matamoros: "En la Casa a veces se desarrollan unos sentimientos que son difíciles de clasificar".

Sin embargo, la que subió a la Casa con ganas de guerra fue Sofía Suescun. La ex gran hermana acudió a ver a su novio, pero allí, además de repartir besos a diestro y siniestro, aprovechó para repartir zascas hacia Estela: "El concurso ha sido muy falso por la parte de Estela. Es una bienqueda, pero tampoco me importa. Ya te digo que cada cual con sus actos y emociones… pero no ser sincera es no ser feliz. Yo me preocupo por mí y por mi bebé, que lo amo".

Sofía, además, sacó a relucir que Estela había intentado hasta ponerla celosa con un comentario el día que fue expulsada de 'ETDD': "Le ha molestado la prueba de esta semana en la que quedaba en todo momento de traidora, mueble y falsa. Le molesta que de una vez se haya visto esa parte de ella. Y se le ha olvidado contar que, el otro día, cuando salió expulsada… ella quiere vender esto como una amistad, pero hubo un momento en el que me quiso dar celos y pisotearme, y creo que eso ya no se considera una amistad. Los amigos o amigas que pueda tener Kiko no creo que me quieran hacer sentir mal, y mucho menos ponerme celosa", afirmó con contundencia.

¿Y qué comentario era ese que pretendía hacer saltar sus celos: "Yo le dije que siempre iba a ser una ‘who?’, y ella me contestó algo así como que ‘no veas cómo me llamaba Kiko ‘who?’ en la Casa’... como para darme celos, así que yo le contesté que, como somos una pareja tan generosa, y es normal que ella esté enamorada de Kiko, porque mira qué carita, pues que una noche se venga y la aceptamos para que disfrute ella también".

Vamos, que igual todo este mal rollo se arregla con un buen revolcón. ¿Tú qué opinas?