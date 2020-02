Adara ha sido una de las elegidas para pasar la noche en 'El tiempo del descuento'. Después de su fuerte enfrentamiento con el Maestro Joao por los comportamientos que ha tenido con Gianmarco, la ganadora de 'GH VIP 7' ha podido recuperar el tiempo perdido con Gianmarco. La noche ha sido muy importante para Adara y para Gianmarco, puesto que por fin han formalizado su relación. Tras la intensa gala, llegó la hora de dormir y la madrileña y el italiano deleitaron a los espectadores con una buena dosis de besos y caricias. Además, han tenido una conversación de lo más tierna.

"Yo era consciente de lo que sentía por ti, pero no sabía si era por estar en la casa. Entré la segunda vez y volví a sentir lo mismo e incluso más fuerte" comenzaba explicando el italiano. "He salido y mis sentimientos seguían igual hacía ti", aseguraba. "Sabes que cada vez que te beso se me sigue poniendo algo aquí. Pensé que a lo mejor si nos besábamos más eso se quitaba, pero no. ¿Tú pensabas lo mismo?", le ha preguntado Adara a Gianmarco. "No sabía que no se me iba a pasar", respondía el concursante. "Tenía tantas ganas de abrazarte", le admitía Adara sin poder parar de darle arrumacos. "Y yo de besarte", le contestaba él mientras la tenía entre sus brazos.

La pareja ha dejado claro que su amor es mucho más fuerte de lo que pensaban y que así seguirá fuera del concurso. Adara ha dejado atrás su vida con Hugo Sierra, concursante confirmado de 'Supervivientes', y Gianmarco espera comenzar una nueva etapa con la modelo. Les deseamos mucha suerte a los dos en su nueva relación.