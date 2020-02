View this post on Instagram

Cuarenta y ocho horas para emprender la aventura más dura y extrema de mi vida... Supervivientes 2020... Vaya foto que he escogido estaréis pensando... No soy de fotos ya lo saben ustedes... Pero total no se trata de cómo salgamos sino de quien sale... y para mi son personas muy importantes... MIS COMPAÑEROS... A veces discutimos, a veces reímos pero si algo me han demostrado ha sido que han estado cuando tenían que estar... Queridos compañeros... Queridos amigos... Os quiero, os echaré mucho de menos pero VOLVERÉ, reforzado, renovado y sobre todo con muchas ganas de seguir currando junto a vosotros... JUNTO AL GRAN EQUIPO QUE CONFORMAMOS... Por cierto querido @raulprietogil , GRACIAS, GRACIAS... Y MILLONES DE GRACIAS.... No se que habría hecho sin tí... Sin esa oportunidad que me diste hace ya un año y que jamás tendré palabras ni vida para agradecerte... TE QUIERO MIL RUBIO... Espero que a mi vuelta puedas decir con la boca bien grande “Estoy orgulloso de ti” Eres mi mentor y siempre serás mi jefe... Te quiero. Tranquila @lorenariverasomoza y @adrian.pampano ...No me he olvidado de vosotros... OS QUIERO... También quiero despedirme de todas las personas que no veis vosotros desde casa pero que sin su trabajo sería imposible sacar adelante este pedazo de programa... Sois únicos y hacéis que nos sintamos como en casa cada día de trabajo... Bueno y de mi presentadora @emmagarciaweb que os digo... Vasca... Te voy a echar mucho de menos... Espérame y a la vuelta te cuento.... Te quiero mil... Bueno y ya por favor... voy en el ave camino a Madrid y voy llorando de imaginaros a vosotros leyendo este texto... OS QUIERO MIL...