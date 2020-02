'La isla de las tentaciones' ha sido como un revulsivo para algunas parejas, como Jose y Adelina (que se han comprometido y todo), pero un auténtico jarro de agua fría para las demás: Fani y Christofer rompieron (aunque ahora se han reconciliado) después de que ella se fuera a la cama con Rubén; Ismael y Andrea también han roto; Fiama y Álex se fueron juntos de la isla pero duraron dos telediarios y Susana decidió dejar a Gonzalo en República Dominicana después de ver actitudes en las que no reconocía a su novio.

A pesar de que muchos de esos finales ya los conocíamos, porque el reality había sido grabado meses antes, este jueves pudimos ver el reencuentro de algunas de las parejas, y hubo desde sonrisas hasta reproches, pero no todas se vieron las caras: Gonzalo decidió no acudir a la llamada del programa para ver a Susana, y es que está tan dolido por la ruptura que no ha sido capaz de mirarla a los ojos. Sin embargo, prefirió enviarle una lacrimógena carta que Susana leyó... pero no se vio todo.

Ha sido el propio sevillano el que ha querido publicar la carta completa en su cuenta de Instagram, donde hemos podido ver frases que no se emitieron como "No sé cómo has podido recoger 6 años de nuestra vida en una maleta. No sé por qué aún a día de hoy no has tenido el valor de darme una explicación. Yo la necesitaba".

Susana no se arrepiente

Mediaset

La joven, a pesar de que también ha llorado mucho por la ruptura, cree que ha hecho bien en dejar a Gonzalo, y le dijo a Mónica Naranjo, presentadora de este reencuentro, una frase demoledora para Gonzalo, ya que acaba con toda posibilidad de reconciliación: "Me alegro de lo que he hecho porque he descubierto muchas cosas que tenía escondidas [...] Si no hubiera sido ahí, a lo mejor fuera no me habría atrevido. Lo fácil para mí habría sido seguir con él. Sé que, si no me llegas a preguntar ese día '¿estás enamorada?', no le habría dejado", afirmó antes de dar la estocada: "Nadie se muere por nadie. Que aprenda de los errores y que tenga autocrítica".