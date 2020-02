El amor todo lo puede. Si no que se lo diga a Christofer, que ha decidido perdonar todos los comportamientos de Fani en 'La isla de las tentaciones'. Desde el primer acercamiento con Rubén, el teleoperador tenía claro que esa no era su chica y que no la reconocía. Según pasaba el tiempo y Fani se acercaba cada vez más al soltero, Christofer siempre tenía algún tipo de esperanza e incluso cabía la posibilidad de que perdonara la infidelidad. Pues bien, ese perdón ha llegado seis meses después de que se apagara la última hoguera en 'La isla de las tentaciones'.

Telecinco

Aunque la historia de Andrea y Fani es muy parecida, la 'princesa' de 'La isla de las tentaciones ha tenido un final muy distinto. Andrea sigue manteniendo una relación especial con Óscar a diferencia de Fani, que fue rechazada por Rubén en la hoguera final. Por su parte, Ismael, intentó tener algo con su tentación aunque la cosa no llegó a cuajar. Cuando Andrea e Ismael se volvieron a ver las caras, se podía palpar la tensión entre ambos y finalmente acabaron más distanciados que nunca.

Telecinco

Susana tenía las cosas claras en la hoguera final. La ex gran hermana decidió irse sola y Gonzalo quedó destrozado. De hecho, no ha conseguido reunir las fuerzas necesarias para reencontrarse con Susana en el encuentro final. Sin embargo, ha escrito una carta en la que le deja claros todos sus sentimientos hacia su ex. Ahora no mantienen ningún tipo de relación y llevan meses sin verse y parece que así va a seguir siendo. "Gonzalo debería aprender a querer un poco, querer a una persona es querer lo mejor para ella", opinaba Susana.

Telecinco

Álex y Fiama se marcharon de la hoguera final juntos pero con muchos asuntos que tenían que aclarar. Ahora, seis meses después, Fiama aseguraba que "no nos hacíamos felices, mi madre siempre me dijo que él no estaba enamorado de mí". Por otro lado, Álex no ha terminado de superar que su chica durmiera con otro en 'La isla de las tentaciones'. La pareja ha terminado protagonizando un fuerte enfrentamiento en el que la presentadora, Mónica Naranjo, ha tenido que terminar mediando.

Telecinco

En la isla, Fiama había congeniado mucho con Joy, pero, ¿qué fue de él? Ella explicaba que el soltero se marchó en seguida a Paraguay y que ella siguió su relación con Álex, por lo que no se había dado la ocasión de que surgiese nada... Pero, ¡sorpresa! Joy estaba allí y se fundieron en un beso.

telecinco

'La isla de las tentaciones' ha sido una experiencia inolvidable para Jose y Adelina. Sin embargo, ninguno de los dos cayó en la tentación y el amor pudo con todo. Es por eso que siguen en pie los planes de boda que además, Jose asegura que "será una boda tradicional, por la iglesia, cuanto antes mejor, porque quiero tener hijos el año que viene y quiero estar casado antes de tenerlos".

telecinco

Eso sí, el camino no ha sido color de rosas... "Verme pasándomelo bien le ha chocado y me ha visto de una manera rara. Lo tuvimos que hablar y le tuve que explicar lo que había vivido yo. Tiene que entender que soy libre de pasármelo bien, conocer gente y disfrutar con ellos. Esto provocó una crisis entre nosotros y nos hizo plantearnos dejar la relación", contaba Adelina. Pero a pesar de su bache, la pareja ha confirmado que sus planes de boda siguen en pie.