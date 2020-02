Andrea se rompe al escuchar las críticas a su aspecto físico

La concursante de 'La isla de las tentaciones' nos ha confesado que "está sensible" y que se arrepiente de muchos de sus comentarios.



Se ha reencontrado con la otra Andrea, la persona con la que Ismael sintió 'chispas' en el 'reality'.

Andrea, otra de las grandes protagonistas de esta primera edición de 'La isla de las tentaciones', ha reaparecido en televisión y lo ha hecho en 'Viva la vida', pero de una forma quizá inesperada para muchos: Totalmente rota. El motivo no es otro que la cantidad de críticas que ha recibido, y algunas fueras de control. Aunque ella misma ha confesado haber actuado mal, y aunque no se arrepiente, sabe que hizo mucho daño y que debería haber actuado de otra manera, cree que hay cosas que se han pasado de rosca, como las críticas a su aspecto físico. Ya lo ha dicho en alguna ocasión a través de sus redes sociales y ahora lo ha hecho tras ver las críticas de algunos colaboradores de Telecinco: "Entiendo que les parezcan mal algunos de mis comportamientos pero no te voy a negar que duele".

Sin poder parar de llorar en toda su entrevista, Andrea ha vivido una de las tardes más duras desde que saliera del 'reality', hasta se ha tenido que enfrentar a la otra Andrea (la chica con la que Ismael tuvo conexión) en directo.

Eso sí, el 'cara a cara' entre ambas no ha acabado en conflicto, todo lo contrario, y es que cuando Andrea tentadora ha visto lo mal que estaba su compañera, ha preferido no echarle cosas en cara, aunque asegura que perdió toda la razón cuando criticó su físico. Andrea 1 (llamémosla así) no ha tardado en pedirle perdón por sus palabras.

Otro mal momento ha llegado cuando se ha enterado, en pleno directo, de que su actual pareja, Óscar, por quien rompió su relación anterior, podría haberle sido infiel. Y para sorpresa de todos, Andrea ha declarado que... "No me extraña, no me fío nada de Óscar". ¡Qué fuerte! ¿Cómo terminará toda esta historia?