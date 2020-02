Fani protagoniza la primera bronca de Supervivientes 2020

Fani se ha enfrentado a Yiya en la sala de espera del aeropuerto en mitad de una escala.

Todo se ha desatado cuando los concursantes han comentado el 'reality' de 'La isla de las tentaciones'.

Ni 24 horas han pasado desde que los concursantes de 'Supervivientes 2020' se han conocido, y ya ha comenzado la aventura. Y no estamos hablando de las pruebas ni de los estragos del hambre, porque los supervivientes aún no han pisado suelo hondureño, pero ya se están tirando de los pelos. Sí, no literalmente pero casi. En unas imágenes que ha mostrado 'Socialité', puede verse la primera gran bronca de la edición. ¿Las protagonistas? Yiya y Fani.

Los supervivientes comenzaban a hablar sobre el 'reality' de moda: 'La isla de las tentaciones'. Y claro, las opiniones no han gustado a una de las protagonistas... Al parecer, han estado cuestionando el comportamiento de Fani y ella se ha mosqueado mucho. Yiya ha sido la más crítica con su compañera y se ha liado parda: "Si no quieres escuchar no pidas opinión", le dice Yiya.

telecinco

¿Cómo ha acabado la cosa? Con corte de manga de Fani y abandonando la sala para respirar... Eso sí, Yiya parece tener las pilas cargadas... Y cuando ha visto que Fani se marchaba, hasta se ha burlado del viral "Estefaníaaaaa" para pedirle que volviera, o al menos así lo ha parecido, tanto que hasta sus compañeros han decidido que era el momento de intervenir y pedirle a Yiya que se relajase.

telecinco

¡Madre mía como empieza esto!

Desde luego la cosa ha empezado calentita, veremos cómo avanza... ¿Estamos ante las primeras enemigas de la edición? ¿Se están, ya, creando bandos entre los concursantes? ¡Estamos deseando que empiece!