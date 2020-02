Hay veces que los famosos, por mucho que les aprietes, no sueltan ni prenda cuando se le preguntan determinadas cosas, pero es que hay otras ocasiones ¡en las que se sinceran demasiado! ¿El último? Dinio García, que ha confesado, casi sin pedírselo, que hay una Pantoja que le pone muy cachondo... ¡y no es otra que su ex compañera de concurso Anabel! Según desveló en la final de 'El tiempo del descuento', la sevillana le recuerda mucho a su mujer, Milena, porque "tiene carnes" y "el culo duro". Vamos, que si antes le confundía la noche, ahora le confunde la Casa...

Anabel no sabía dónde meterse cuando se enteró, y es que al parecer su tonteo era más en broma por parte de ella y no tanto por parte de él, que además afirmaba que le ponen mucho las mujeres mientras comen. No nos vamos a meter con las filias de nadie, pero un poco rarito sí que es este Dinio...

La chica, al final, se lo tomó todo a broma y le siguió el rollo: "¡Ah, claro, por eso cada vez que comíamos te metías en el baño!", decía provocando la risa de los presentes. "¡Qué calladito te lo tenías! Yo siempre he dicho que quiero un cubano en mi vida...", añadía Anabel. Menos mal que sabemos que está enamoradísima de su chico, Omar, y así lo demostró en sus redes sociales tras la gala final, que si no... nos preocuparíamos.