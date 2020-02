'La isla de las tentaciones' sigue generando polémicas. Ha tenido temas muy candentes y es que la evolución de las parejas seis meses después ha provocado diferentes choques y muchas polémicas no solo entre los ex concursantes sino también entre los comentaristas del reality como ha sido el caso de Sandra Barneda y Suso Álvarez. Y es que durante la entrevista a Susana y Gonzalo, el colaborador ha hecho una pregunta que no ha sentado muy bien a la presentadora y moderadora del debate, que ha criticado que Suso le cuestionara solo al sevillano y no a su ex pareja.

"¿Llevas seis meses sin relacionarte con ninguna chica íntimamente?", preguntaba Suso directamente a Gonzalo, con quien, asegura, tiene confianza. "Completamente aislado", respondía el concursante. "¿Te resulta raro, Suso?", le preguntaba rápidamente Sandra a quien se la notaba que la pregunta no le había gustado nada. "Le puedes preguntar también a Susana", le invitaba más tarde, algo que Suso rechazaba. "Yo es que a una señorita no se lo pregunto por respeto", ha explicado él, una respuesta que desataba rápidamente la polémica en el plató entre colaborador y presentadora.

Telecinco

"Ah, no, a una señorita no pero al que está hecho polvo, por respeto sí. Qué antiguo de verdad", respondía Sandra Barneda despertando el aplauso del público. "¿Tú te crees que los hombres tienen una necesidad sexual mayor que las mujeres?", añadía. "No, ya hemos visto que no", aseguraba Suso que intentaba justificar su pregunta sin éxito haciendo finalmente la misma pregunta a Susana. "Ahora ya soy moderno, ya, España. Gracias", decía irónicamente ante la estupefacción de Susana y Gonzalo que no sabían muy bien qué cara poner ante la discusión de sus presentadores.

Finalmente, Suso destacaba que para él no es elegante preguntarle a una señorita si tiene o no relaciones sexuales, motivo por el cual le dijo a Susana que no respondiera si no quería. Claro, que más tarde terminó saliendo el motivo por el cual se había lanzado a preguntar a Gonzalo por algo tan íntimo: "yo me whatsapeo con Gonzalo, tengo confianza, con Susana no", aclaraba. ¡Haber empezado por ahí, Suso!