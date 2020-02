'Supervivientes 2020' lo ha vuelto a hacer: ha levantado polvareda y expectación hasta antes de empezar. Ya lo hizo hace unos días con la tremenda bronca de Fani y Yiya en el aeropuerto antes incluso de empezar el concurso, y ahora nos hemos enterado de un montón de cosas que van a traer cola. Será este jueves 20 de febrero cuando Jorge Javier Vázquez (que, por cierto, volverá con cambio de look) dé el pistoletazo de salida a la edición, en una gala en la que veremos los ya históricos saltos de los 17 concursantes y que será sólo el comienzo de la carrera por los 200.000 euros del premio final.

Mediaset

En todas las ediciones se dice que será "la edición más dura", pero esta se llevará la palma: el cambio de fechas hará que la meteorología sea distinta a lo que acostumbran, y los días también serán más cortos, por lo que tendrán menos horas de luz para conseguir comida, las temperaturas no serán tan calurosas y las precipitaciones más abundantes. Esto, sin embargo, no lo sufrirán sólo ellos , y no lo decimos nosotros porque se trata de la producción más compleja de la televisión española, con dos equipos -200 personas en Honduras y casi 150 profesionales en Madrid- en perfecta coordinación a más de 8.000 kilómetros de distancia.

¡Faltan 6 días para vivir la aventura más EXTREMA de la historia! 💥 Y esta tarde tenemos confirmaciones:



📆 En ‘Sálvame Banana’ conoceremos a un nuevo concursante

📆 Y en ‘El DBT de las Tentaciones’ pondremos cara al decimoquinto



¡GANAS de #Supervivientes2020! pic.twitter.com/kLmTXy7rjv — Supervivientes (@Supervivientes) February 14, 2020

Como novedad, ‘Supervivientes 2020’ se adentrará en tierras de los dioses prehispánicos más despiadados, que tendrán un papel importante en el desarrollo de la aventura y que los concursantes conocerán en cuanto protagonicen los saltos.

Ya en la primera gala habrá un juego, que será el de localización, en el que competirán en directo para determinar quién accede a las mejores condiciones posibles en el inicio de la supervivencia.

Volverá a emitirse en clave de 'televisión transversal'

Las galas y debates volverán a ser itinerantes: los jueves las galas serán en Telecinco de la mano de Jorge Javier Vázquez; los domingos, 'Conexión Honduras' con Jordi González en Telecinco, y los martes habrá que cambiar de Telecinco a Cuatro de la mano de Carlos Sobera para ver 'Tierra de nadie'. Y, además, habrá resúmenes diarios en 'la habitación del pánico' junto a Nuria Marín. Pro supuesto, todo ello unido a la inseparable ayuda de Lara Álvarez desde los Cayos Cochinos. ¡Que comience el juego!