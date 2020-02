A punto de empezar la aventura en Honduras, todos los concursantes de ‘Supervivientes’ se encuentran en la convivencia previa a hacer su último viaje a la isla en la que habitarán durante las próximas semanas. Estas convivencias siempre muestran detalles llamativos y reveladores de cómo serán las relaciones entre los contrincantes a lo largo del concurso aunque la convivencia siempre desgasta y crea novedades que nos dejen descolocados.

En este sentido hemos podido ver el acercamiento entre Rocío Flores y Fani en los primeros días con confesiones sobre sus parejas incluidas o la primera bronca. Y ahora ha sido el turno de Hugo Sierra que ha despertado su genio con una broma de Nyno que no le ha hecho mucho gracia según hemos podido ver en unas imágenes inéditas de esta convivencia que han mostrado en Telecinco. Ahí se podía ver que Hugo se levantaba enfadado porque Nyno Vargas, Rocío Flores y Bea Retamal estaban hablando y, según él, no le dejaban dormir por el susurro constante que tenían. "Hugo, te queremos", grito Bea cuando éste salió de la habitación intentando rebajar el ambiente que había creado el ex de Adara Molinero.

Concursantes de Supervivientes en convivencia Telecinco

"Estábamos susurrando", aseguraba Bea Retamal a Hugo horas después cuando todos coincidían en los exteriores del hotel donde se encuentran hospedados en estos momentos. "Cuando estemos allí, seguramente, empecemos a gritar", destacaba la ex de 'GH' a lo que Hugo contestaba que él también lo haría. "Eso es lo que te quiero decir. Te van a sacar de tus casillas en ese tema. Lo vas a pasar mal en este sentido", añadía Bea.

"Si es una causa que considero justa lo puedo tolerar, un rato, si veo que hay uno que está tocando los huevos porque ese día se levantó mal. Pues a lo mejor tendré que decirle cuatro cosas", advertía Hugo en ese momento alertando a todos sus compañeros de que será el concursante que promete más broncas y polémicas entre ellos.