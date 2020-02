Después de un reality, lo más habitual es que los compañeros que han hecho piña mantengan su relación fuera de las paredes del show. Lo hemos visto desde 'Gran Hermano' hasta 'Operación Triunfo', todos los concursos crean conexiones entre sus participantes haciendo que finalmente forjen una amistad que dura en el tiempo. Pero eso no ha ocurrido en 'La isla de las tentaciones', al menos no con lo que a Christofer se refiere. Y es que el joven no sigue a ninguno de sus compañeros en las redes sociales y no mantiene relación con ninguno. Así lo ha confirmado en 'Viva la vida'.

A pesar de haber apoyado a sus compañeros y haber sido apoyado por ellos durante su corta estancia en la isla, el ex concursante no quiere mantener amistad con quienes compartieron convivencia. Y es que también hay que tener en cuenta que Christofer abandonó el concurso antes de tiempo, algo que ha afectado a esta decisión tal y como explicaba a Emma García que le ha preguntado sobre el tema. "¿Por quince días me estás diciendo que eres mi amigo del alma?", preguntaba Christofer a los colaboradores de 'Viva la vida'.

Telecinco

Todo ha salido a la luz cuando Gonzalo confesó que el resto de concursantes tiene un grupo de whatsapp desde que salieron de la isla. "Soy el primero que no me interesa tener una relación de amistad con ellos", aseguraba algo ya mosqueado. "¿Por quince días me estás diciendo que eres mi amigo del alma? Cuando luego me poner a parir por todos lados... ¿Tú me has visto poner a parir a alguno de ellos por redes sociales?", explicaba.

Tras esta crítica empezó a señalar uno a uno a todo sus compañeros: a Álex nunca le creyó y a Gonzalo le echa en cara que aunque en 'Viva la vida' le pida perdón, en 'MyHyV' se sigue burlando de él diciendo que está de niñera con su chica. Más tarde le tocó el turno a Ismael, presenté en el plató: "Es con el que menos líos he tenido, y al final, con el que mejor me puedo llevar", confesaba. Y es que, tener roces en los reallities no es lo mejor.