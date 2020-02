Rocío Flores ha congeniado muy bien con sus compañeros en su aventura por Honduras. La hija de Rocío Carrasco, nada acostumbrada a los focos, está pasando su etapa en el reality como una convivencia cordial y con quien más migas ha hecho ha sido con José Antonio Avilés, periodista de 'Viva la vida', que ha tenido siempre muy buena predisposición a defenderla. En un momento de relax en la noche en el que Rocío se recostó sobre José Antonio, ambos empezaron a hablar de su nexo en común: Sofía Suescun y Kiko Jiménez, ex pareja de su sobrina Gloria Camila. Los dos han protagonizado enfrentamientos con Rocío y con Gloria.

"Ambos tuvieron la desfachatez de decir que la percha de la entrevista no era ella", criticaba el periodista a la pareja echándoles en cara que sabían perfectamente que el motivo de haber sido llamados al plató era para hablar, precisamente, sobre Rocío Flores.

"No puedo con ellos, ella no me caen bien. Tienen que tener muy poca vergüenza y muy poca ética para ganar pasta hablando de los demás porque su vida no interesa", ha asegurado el colaborador de 'Viva la vida'.

Telecinco

"Yo sí que creo que tiene la capacidad de ser personajes por si mismos, y que tienen la capacidad de hacer exclusivas de su vida. Bueno, eso era lo que creía, me he dado cuenta de que no", apuntaba Rocío Flores asegurando que ambos están viviendo de vender "la vida de los demás" y no la suya propia. "No son personajes, cariño", aseguraba José Antonio algo con lo que Rocío no estaba de acuerdo, por eso, más tarde, el periodista añadía: "Son personajes que salvo que cuenten algo muy heavy no tienen cabida en la portada de una revista, como han hecho cuando hablaban sobre ti".

Y es que ambos han coincidido en su animadversión por la pareja que, desde plató, asistía ojiplática a las declaraciones que el periodista y la hija de la cantante hicieron la noche anterior. Además, en la conversación, José Antonio preguntó a Rocío si no había demandado a ninguno de los dos por hablar de ella, a lo que la hija de Rocío Carrasco contestaba: "Yo, ¿por qué? Bueno, no lo he mirado, tengo que mirar aún todo". ¿Estará pensando en hacerlo?