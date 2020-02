Supervivientes: Elena Rodríguez y Ana María Aldón se enfrentan a Antonio Pavón por un comentario machista en una prueba

Antonio Pavón se está cubriendo de gloria en 'Supervivientes 2020', y la edición no hace ni una semana que se ha estrenado cuando se escriben estas líneas. El torero ya tuvo un rifirrafe bastante tenso en el que llamó 'loca', 'sucia' y 'guarra' a su compañero José Antonio Avilés, pero es que aquella conversación vino por algo que pasó antes... y que tampoco dejaba en muy buen lugar a Pavón, porque se trató de una actitud machista muy poco acertada con otras dos compañeras: Elena Rodríguez y Ana María Aldón.

La prueba de la discordia consistía en subir un pesado cofre a donde se encontraba la estatua del Capitán Morgan, selva a través, y para ello se ofrecieron 3 hombres, pero también Elena y Ana María. "A mí me da miedo, pero yo voy a enfrentarme al pirata. Vaya que si me enfrento", dijo una valiente Ana María. Sin embargo, dio la impresión de que a Antonio no le pareció bien: "A mí me encantaría que fuese una mujer, pero nada más digo que mováis este cofre de aquí a allí", apuntó, presumiendo que pesaba mucho y que quizá no tuvieran la fuerza suficiente. En ese momento, Elena saltó: "Yo también me ofrezco, o si no alguien con una mujer", apuntó marcando territorio.

Antonio seguía en sus trece: "Bueno, pues (dos personas) que lleguen. El que no llegue, que se lleve la peor parte de todo", amenazó, pero Elena no se amedrentó en esa lucha de fuerzas, y subió la apuesta: "Pues opto porque sean dos mujeres". Pavón decidió retirarse de esa lucha, pero apostilló: "Os deseo mucha fuerza y mucho ánimo. No tengáis miedo, pero hay serpientes... hay de todo. Que no se desperdicie esta oportunidad. Sois dos mujeres fuertes, pero os queda un camino muy largo y muy duro".

Finalmente, fueron Elena y Ana María las que agarraron el cofre y se fueron al interior de la selva montaña arriba, demostrando que ellas también podían hacerlo, y fue entonces cuando Elena se confesó: "A veces me pregunto que por qué hay que pasarse la vida demostrando. Me da una rabia la figura de esos hombres que se piensan que las mujeres somos más débiles... Ya sólo esa frase de 'tened en cuenta que esto es algo para todo el equipo' y tal… ¿Tú a ellos se la habrías dicho?", dijo Elena muy mosqueada, algo que secundó Ana: "Bueno, yo trato de tener un poquito de sensibilidad a la hora de hablar para no ofender al prójimo".