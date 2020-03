Cuando decimos que 'Supervivientes' es un reality extremo, no lo decimos a la ligera. La falta de comida, el fuerte sol, el mal tiempo, la falta de higiene o los roces con los compañeros hacen que todo se haga muy cuesta arriba y algunos se planteen muy seriamente abandonar. Sin embargo, eso no es nada comparado con el miedo que se puede desarrollar por las noches a la hora de dormir, ya que no se sabe muy bien lo que puede pasar, y cualquier inquilino de la isla puede hacer de las suyas mientras tú intentar conciliar el sueño...

Eso es lo que les ha pasado a los concursantes de la edición de 2020, concretamente al grupo de los Mortales, que se han dado de bruces contra la realidad de los Cayos Cochinos: ya han visto tarántulas, iguanas... ¡y ahora han tenido que lidiar con una serpiente! La cara de asco de Rocío Flores era un cuadro, pero otros como Ferre, con pinta de tipo duro, también han confesado que no les gustan nada esas visitas: "Les tengo temor, porque me han dicho que abren mucho la boca... y a ver si me van a picar en un pie, un brazo o algo", confesaba el de 'Super Shore'.

En Playa Desvalida no están mucho mejor

Las dos expulsadas hasta la fecha, Yiya y Vicky Larraz, también tienen unos cuantos inquilinos en su zona, pero lo suyo ha sido peor, porque se los han encontrado justo antes de dormir: ¡cucarachas! Tras intentar echarlas, las dos se han tenido que enzarzar con un buen grupo de cangrejos que, siendo listas como son, han conseguido meter en una cazuela y darse un festín de marisco al día siguiente. Desde luego, la isla no es un lugar al que ir con ascos, prejuicios o fobias...



