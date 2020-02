Mira que hemos visto cosas en los realities de este país, y abandonos por un tubo tanto forzosos como voluntarios, pero pocos como el de Oriana Marzoli abandonando 'GH VIP 6' a los tres días de empezar... y parece que ha creado escuela, porque ahora en 'Supervivientes 2020' ya hay alguien que ha estado a punto de tirarlo todo por la borda y decir adiós a la aventura: ¡José Antonio Avilés! El colaborador de 'Viva la vida' lleva varios días con un nivel de estrés poco soportable para un humano, y lo ha pagado con varios de sus compañeros a gritos, especialmente con Antonio Pavón.

Pues bien, José Antonio, menos de una semana después de llegar a Honduras, ya estaba este miércoles amenazando con irse. No era, sin embargo, la primera vez, aunque la anterior fue Elena la que zanjó el dramita con un "aquí no abandona nadie". Sin embargo, esta vez la ansiedad de Avilés llegó a tal punto que fue Rocío Flores la que intervino de forma un poco más pedagógica: "Todos te queremos mucho y nos reímos contigo mucho, pero es verdad que gritas mucho...", afirmaba la hija de Rocío Carrasco. "No puedo controlarlo", respondía él, pero Rocío era tajante: "Sí sabes controlarlo, y cuando has querido lo has hecho. Es que te enervas hasta tal punto que pierdes el control de todo. Te vas a ir y a los dos minutos vas a querer volver".

"No se quiere ir, lo dice por enredar", apuntaba Yiya, que a veces tampoco aguanta a José Antonio, pero Rocío salía en defensa de su compañero: "No lo dice por enredar, eso nos puede pasar a todos por la cabeza en algún momento. Igual es que a ti no te pasa porque no estás tanto con el grupo".

Está nominado

Este jueves, las dudas de José Antonio se disiparán de un plumazo, y es que comparte nominación con Yiya y Vicky Larraz, y puede ser uno de los dos expulsados durante la gala.