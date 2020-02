No hay nadie que se resista. En el momento en el que las cámaras comienzan a enfocar durante mucho tiempo a una persona, llega la hora de someterse a unos retoques estéticos para evitar salir con mala cara en los platós. Y todos pasan por hacerse algún retoque estético. El último ha sido Christofer Guzmán, el novio de Fani, a quien todos conocimos en 'La isla de las tentaciones' y que ha anunciado que se ha puesto en manos de un especialista para hacerse un cambio en la cara que, espera, cambie la imagen que da tanto en persona como a través de las cámaras. Se trata de algo que lleva tiempo pensando en hacer ya que la gente se lo ha señalado en varias ocasiones.

El propio Christofer ha anunciado el motivo por el que ha acudido a hacerse este retoque a una clínica especializada en tratamientos para la piel: "He venido a hacerme un tratamiento antiojeras para quitarme esa mirada que todo el mundo dice que es triste", aseguraba en un vídeo previo a la intervención: "Me he puesto en las mejores manos para que me ayuden a tener una mirada más alegre".

Instagram @clinicaslove

El tratamiento al que se ha sometido el joven consta de varias partes por lo que él mismo se ha comprometido a ir haciendo un boletín diario sobre el avance de su imagen. Aunque todavía no hemos podido ver el antes y el después ya que tan solo ha publicado fotografías con gafas de sol para evitar que se vean los efectos de estas inyecciones que le han colocado. Estamos seguras de que el cambio será notable y es que, sin las ojeras, la mirada del joven Christofer se iluminará, despertando otras sensaciones bien distintas.