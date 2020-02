Jorge Pérez se ha convertido en el mejor 'coach' de 'Supervivientes'. Cuando sus compañeros en Honduras están de bajón, acuden al guardia civil para que les levante el ánimo. Su formación como miembro de los cuerpos de seguridad del Estado le está ayudando para ofrecer a los demás el impulso que necesitan en el momento exacto y animarles, algo que ha hecho con Alejandro Reyes a la vuelta a su playa tras la primera gala de 'Tierra de Nadie' en la que el hijo de Ivonne Reyes se quedó a las puertas de ganar la prueba de la recompensa. Lo mismo que le ocurrió al modelo que quedó empatado con Albert Barranco en un duelo de fuerza que tuvo que terminar por alcanzar el tiempo límite.



Desde su llegada a la playa, Alejandro esquivaba a los demás y evitaba hablar con nadie. Cabizbajo, estuvo toda la cena dando vueltas a la prueba en la que los supervivientes se enfrentaban de dos en dos a un juego de soga-tira en el que las cuerdas estaban enganchadas a un gran martillo con el que tenían que explotar un globo. Aunque el juego fue muy igualado entre casi todas las tandas, la de Alejandro cayó desde el primer momento de manos de José Antonio que se impuso al joven.

Jorge Pérez anima a Alejandro Reyes Supervivientes

El concursante no podía evitar llorar "no por la hamburguesa, sino por no haber ganado", le explicaba a Jorge Pérez, que se acercaba a animarle. Al lado de la orilla del mar, ambos hablaban sinceramente abriéndose por la rabia que ambos sentían de no haber ganado sus respectivos duelos. "No creo que haya dado todo de mí en esta prueba", aseguraba Reyes a su compañero.



Sin embargo, el guardia civil recordaba a Alejandro que están tan solo al inicio de esta aventura. "Esto es una carrera de fondo y entiendo que te duele pero tienes que convertir ese dolor en fuerza para la siguiente prueba. No pasa nada por llorar, yo lloro también cuando no me siento bien. Eres muy joven. Confía en ti. Yo confío en ti", aseguraba Jorge. Las palabras aliviaban a Alejandro, aunque no conseguía parar las lágrimas, que agradecía a su compañero haber acudido a animarle ya que estaba en un momento muy bajo.