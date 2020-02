Estamos flipando. Y sí, empezamos así de fuerte porque, realmente, si pensábamos que lo habíamos visto todo, nos equivocábamos, porque los famosos siempre se las ingenian para hacernos abrir la boca de la sorpresa. ¿La última que lo ha conseguido? Ni más ni menos que Fani Carbajo, que después de ponerle los cuernos más grandes de España a su novio, Christofer, en 'La isla de las tentaciones', que él le perdone y que meses después anuncien que se casan... ¡ahora viene el bebé! Sí, sí, lo que lees: Fani y Christofer se van a poner manos a la obra en cuanto tengan un hueco después del reality...

Mediaset

Así se lo ha confesado Fani a Bea Retamal mientras hacían sus tareas: "Yo sí quiero tener un bebé con Cristofer. La verdad es que él ya lleva 3 años diciéndomelo", decía, pero si no lo han tenido ya ha sido por motivos económicos: "Yo le dije que hasta que nuestra situación no mejorara, no. Porque yo sí sé lo que es pasarlo mal. Pero ahora que estamos bien, adelante". ¡Ay, que dentro de nada tenemos a una mini Fani o un mini Christofer correteando entre nosotros!

Mediaset

Fani, de todas formas, ya tiene un hijo de una relación anterior, pero como se separó del padre siendo éste muy pequeño y en seguida empezó a salir con Christofer, el pequeño incluso le llama papá. Eso sí, esperemos que cuando llegue el nuevo retoño no le entre pelusilla...