Hugo Sierra e Ivana Icardi continúan con su romance en 'Supervivientes'. El ganador de 'GH Revolution' y la 'ex' de Gianmarco son los primeros tortolitos de Honduras pero el destino, al igual que ya les pasó a Romeo y Julieta, les ha separado en diferentes equipos desde la última prueba que realizaron en la Palapa. Durante los siguientes siete días él será siervo y, ella, mortal, lo que supondrá que estarán en playas diferentes y su incipiente romance atravesará una dura prueba. Esto no ha impedido que el romance continúe y las chispas surjan entre las vallas que separan ambas playas.

Hugo e Ivana han aprovechado los minutos que han estado en el campamento de emergencia, donde los supervivientes permanecieron tres días debido a la evacuación por el mal tiempo que se vieron obligados a hacer, para fundirse en furtivos besos cuando, se supone, que nadie mira, entre las escasos centímetros que dejan las barreras que los separan. Allí pasaron tiempo por la noche para dedicarse canciones de amor. ¡Una estampa de lo más romántica!

Telecinco

Desde Madrid la relación no está siendo tomada muy en serio, algo que Ivana tiene claro. De hecho, minutos antes de sus besos robados con Hugo, confesaba a Fani sus dudas acerca de lo rápido que estaban yendo las cosas entre ellos. "A lo mejor soy tonta y confío mucho en él por lo que hemos hablado. Yo creo que fuera va a ser igual. Él es increíble. En lo que hemos hablado me ha demostrado muchas cosas. Esta semana estuvo conmigo a muerte, me ayudó y siempre estaba pensando en mí", explicaba.

Adara, la ex mujer de Hugo y madre de su hijo, ya dijo que sentía asco al ver las imágenes de la nueva pareja. En cuanto a la estampa romántica en la que ambos compartían canciones en medio de la noche, Adara no pudo más que reírse. "A mi también me dedicaba esa canción", aseguraba en el plató.

Telecinco

Y si Adara hablaba de su ex en el plató, Ivana tampoco cree en la relación entre Adara y Gianmarco. Y es que asegura que no le ve maduro por la forma que tuvo de decirle que no quería seguir con ella fuera de la casa del 'GH' italiano: "Me trató de tonta. Una persona madura te explica las cosas y si yo no lo quiero entender sí que soy la loca".

"No le veo nada maduro. Adara es mucha mujer para Gianmarco. Se lo va a comer con patatas. En el momento en que vea una niñatez o algo que no le convenga a ella o a su hijo le va a decir que hasta luego", añadía Fani yendo un paso más allá.