Vicky Larraz en 'Supervivientes'.

Los concursantes de 2020 son los que están viviendo situaciones más arriesgadas. Esta edición promete ser la más dura.



Los Supervivientes comienzan a cansarse del temporal. Cuarenta y ocho horas después de haber sido evacuados, la lluvia no ha parado de caer en las islas de Honduras donde tienen un gran refugio con habitaciones en las que pasan las horas muertas sin poder hacer otra cosa. Mientras que los siervos han optado por salir a construir una cabaña, los señores están esperando a que amaine y volver al concurso, y entre esta espera se han producido confesiones sorprendentes como la de Vicky Larraz a su compañera.



"En mi familia tenemos el sexto sentido muy desarrollado y conectamos con energías muy fácilmente", aseguraba Vicky Larraz a Yiya en la habitación del refugio donde se encuentran. Ante la estupefacción de su compañera, la cantante ha detallado qué es exactamente lo que ven las mujeres de su familia. "Mi hija mayor ve fantasmas, y los ha visto desde pequeña", apuntaba la madrileña sin que su compañera pudiera dar crédito a lo que oía.

Supervivientes

Según el testimonio de la cantante, su hija se encuentra totalmente familiarizada con la presencia de estos fantasmas y, desde que tiene uso de razón, le cuenta a su madre los seres que ve sin que nadie se asombre. "Como si te cuento yo que he visto un árbol por la ventana", explicaba Vicky. "No puede ser...", respondía Yiya atenta a todo lo que decía su amiga: "¿y tú ves fantasmas?", la preguntaba sin querer saber la respuesta en caso de que fuera afirmativa. Por suerte, Vicky no los ve.



El don de la hija de Larraz es heredado, según aseguraba la cantante, de su bisabuela, que también veía fantasmas: "En su casa vivían un soldado y una monja", detallaba Vicky como si de una canción se tratase. "Cuando venía gente a casa la veían como a ti, sólida. Estaba al lado de todos", añadía haciendo despertar la mente de Yiya: "¿eran pareja? ¿y hacían cositas la monja y el soldado?". "Tienes la mente muy calenturienta para el más allá", le decía Vicky. La verdad es que la casa de su abuela tendría que ser muy divertida.