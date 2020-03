Los supervivientes se mantienen aislados del temporal

Ana María Aldón se refugia en sus compañeros tras el roce con Rocío Flores

Los Supervivientes comienzan a cansarse del temporal. Cuarenta y ocho horas después de haber sido evacuados, la lluvia no ha parado de caer en las islas de Honduras donde tienen un gran refugio con habitaciones en las que pasan las horas muertas sin poder hacer otra cosa. Antes de que los siervos optaran por salir a construir una cabaña, Ana María, Elena, Bea Retamal y Jose Antonio Avilés hicieron noche de confesiones sexuales en las que el periodista se llevó la palma con una anécdota que dejó a las más mayores a cuadros.



Todo empezó cuando José Antonio confesó que la aplicación de la que había hablado Jorge Javier con él en la gala anterior no era "para amistades" sino para conocer gente compatible con la que ligar. "Es para ir al grano y reventarlo", decía muy gráficamente Bea Retamal que alucinaba con que sus compañeras no supieran el objetivo de este tipo de red de contactos. "Pero qué asco", contestaba Ana María que no quería ni que su compañero le tocase. "Te expones a que pueda salir cualquiera", añadía más tarde alucinando con todas las confesiones del periodista.

Telecinco

"El caso es que yo me fui y quedé con una persona, quedé además en su casa", aseguraba José Antonio consciente de que rompió una de las reglas de oro de las citas por aplicaciones web: nunca jamás quedar en casa ajena, siempre en un lugar neutro con gente por lo que pueda pasar. La cuestión es que en este caso la cosa salió bien y "nos dejamos llevar por la pasión", es decir, reventaron el grano como diría Bea Retamal. Al tiempo, el periodista confesó que el chico desapareció.

"Al cabo del año, por la misma aplicación, volvió aparecer esta misma persona por la misma aplicación. Y me cuenta que tiene pareja y que nos podíamos seguir viendo de vez en cuando porque era una persona de relaciones abiertas", añadía José Antonio asegurando que rechazó por completo la oferta y que, tras ello, lo pasó muy mal. Para animar la situación Ana María comenzó a cantar el famoso 'Quién es, soy yo' de Pimpinela hasta que los cuatro se unieron en coro.