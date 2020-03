Bea Retamal se tomó su salida de 'Supervivientes' demasiado bien. Así lo demostraron sus saltos de alegría y su cara de entusiasmo. Nunca antes una despedida fue tan feliz, y es que la valenciana, a pesar de llevar sólo dos semanas de concurso, estaba deseando irse a su casa con su familia, su chico, su perra y sus amigos. Ahora, como cada expulsado de la isla, ha podido mirarse al espejo y ver su cambio físico. Lejos de sorprenderse por su delgadez, la ex de Rodri Fuertes se ha quedado con la boca abierta al ver su cara.

Telecinco

La ex superviviente ya tenía planes para cuando saliera del concurso, y después de que Jordi González le informara de que había perdido casi cuatro kilos, 3,800 g en concreto, Bea lo tenía más claro todavía. Sin embargo, cuando se ha visto en el espejo por completo, se ha dado cuenta de que hay otra cosa que ha cambiado radicalmente en su rostro: Las cejas.

Telecinco

"Parece que tengo dos gatos acostados", decía Bea Retamal provocando la risa de todo el público. Eso sí, la influencer estaba muy contenta con haberse quitado unos kilos encima y no paraba de regodearse mientras se miraba en el espejo. También tenía muchas ganas de verse un granito que tenía desde hace días, pero afortunadamente, no era para tanto.

Parece que Bea Retamal está muy satisfecha con sus dos semanas de concurso aunque la ex superviviente confesó que lo único de lo que se arrepentía era de no haber sido capaz de meter la cabeza bajo el agua ni para pescar. Además, su vuelta a España no tiene pinta de que vaya a ser por mucho tiempo ya que tiene pensado hacer pronto un viaje a Cuba.