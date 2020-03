Después del affaire entre Rubén y Fani, y el regreso de la joven con su novio, Christofer, este triángulo amoroso se ha convertido en el nuevo filón de Mediaset. Y el nuevo ‘Sálvame Tomate’ lo ha querido explotar con una entrevista a Christofer para conocer cómo está llevando, ya desde la distancia, todo el revuelo que ocurrió y, sobre todo, estar de nuevo alejado de su pareja que concursa en ‘Supervivientes’ junto a auténticos cachas de los que Christofer se sentía muy receloso al principio.

En un momento dado, en el programa han recordado que tanto Christofer como Rubén se encuentran paseando por los pasillos de Mediaset después de su paso por ‘La isla de las tentaciones’ y es que ambos se tienen sendos contratos para acudir a los diferentes platós. “No le has vuelto a ver, ¿no?”, preguntaba el presentador del programa a lo que Christofer respondía rápidamente con un tajante: “No. Ni quiero”. Y esto a pesar de ser plenamente consciente de que se puede producir un encuentro fortuito en cualquier momento. “Espero que no se produzca”, respondía sosegado el novio de Fani.

En cuanto a la opinión que tiene sobre Rubén, ha asegurado que, a pesar de que le trate con mucho respeto, este sentimiento no es del todo mutuo. “Si es lo que busca ya lo ha conseguido, él mira dónde está”, aseguraba el entrevistado. “Yo a él no le tengo que perdonar nada. Él a mí me produce rabia y cualquier persona en el mundo sentiría lo que siento yo. Yo no podría sentarme, como han hecho la pareja de Ismael, Óscar y Andrea. Yo eso en la vida”, añadía.

Además, advertía a Rubén que en ningún caso querría hablar con él. “Fuera de cámara. Lo que quieras. Que ni se le ocurra”, zanjaba Christofer visiblemente cabreado por el tema aunque repetía una y otra vez que él no tiene que perdonar nada a nadie sino que destacaban con tono muy irónico que Rubén “está donde él quiere y lo está haciendo muy bien”.