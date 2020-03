El sueño se apodera de la paciencia de los 'Supervivientes'. Los concursantes están cansados y hartos de la lluvia y eso se nota en su estado de ánimo. De hecho, ha sido la razón principal por el que José Antonio Avilés y Cristian Suescun han protagonizado el enfrentamiento más fuerte del concurso. Según el hermano de Sofía Suescun, el colaborador de 'Viva la vida' y Rocío Flores ocupaban más de una esterilla y media para dormir, por lo que Cristian ha tenido que pasar la noche en la arena. Sin embargo, ellos aseguran que no ha sido así y que el hijo de Mayte Galdeano ha estado incordiando toda la noche. Una cosa ha llevado a la otra y finalmente han acabado a gritos, incluso han sacado temas del pasado de cada uno para defenderse.

Telecinco

"No puedes ser como fuiste anoche, reconócelo al menos", le decía Rocío Flores a Cristian Suescun. El hermano de Sofía Suescun no estaba de acuerdo con los argumentos de la nieta de Rocío Jurado y fue entonces cuando comenzaron los gritos entre José Antonio Avilés y Cristian Suescun. "Te hablo como me da la gana por que tu diste ayer un por culo que hiciste que ayer me levantase la esterilla por eso yo te levanto la voz", espetaba el colaborador. "Yo me quedé en la arena durmiendo", se quejaba Cristian.

Telecinco

"Tienes la cara muy dura", opinaba José Antonio Avilés. Después de varias subidas de tono, la cosa fue a peor, ya que no hubo manera para que se pusieran de acuerdo. Fue entonces cuando salieron los trapos sucios: "Si quieres te vuelves a España y te enfrentas otra vez y te sientas en un plató a tirarte la mierda y la miseria con tu madre", le decía el colaborador a Cristian.

Telecinco

Finalmente, José Antonio Avilés acusó a Cristian Suescun de imitar a su ex compañero, Antonio Pavón y de ser "una copia barata". Por su parte, el hermano de Sofía Suecun asegura que el colaborador no para de ir detrás de Rocío Flores por que es "el pez gordo" y él es un "palmero".