Ha sido durante la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' cuando los concursantes disputaron un juego de recompensa muy duro. Elena, Rocío Flores y Alejandro Reyes se enfrentaron juntos para conseguir un plato de cocido completo. Para ello, cada uno de los concursantes tenían que atrapar tres espadas de madera sujetados por una tensa cuerda que les dificultaba poder avanzar. Finalmente, la nieta de Rocío Jurado se proclamó vencedora mientras que la madre de Adara quedó en el último puesto ya que tan solo consiguió dos espadas.

Telecinco

Como quedó en tercera posición, la ex suegra de Huego Sierra fue recompensada con un poco de caldo caliente. Sin embargo, en 'Supervivientes: última hora' han emitido unas imágenes inéditas de lo que vino después, ya que la concursante sufrió un bajón enorme. "No tengo fuerza y me da rabia. No doy una. Soy una mierda de tía, joder", se quejaba entre lágrimas. Pero ha sido en cuestión de segundos cuando Ferre se ha acercado para mostrarle su apoyo.

Telecinco

"Lo has hecho muy bien, se ha visto una Elena luchadora, has sacado la fuerza que ni tenías", le consolaba Ferre. Fue entonces cuando la madre de Adara se ha secado las lágrimas y ha asentido con la cabeza, dándole la razón al concursante. Poco después, Ferre también animaba a Alejandro, que debido al esfuerzo, sufrió un pequeño mareo. "Bebe agua y respira por la nariz", le pedía al hijo de Ivonne Reyes.

Telecinco

Elena está siendo una de las concursantes más polémicas, sobre todo después de los enfrentamientos que ha tenido con varios de los concursantes. Sin embargo, la madre de Adara se ha mostrado fuerte y quiere continuar el concurso. A esta situación se le suma los problemas personales que recientemente ha confesado. Elena ha hablado de su familia y ha explicado que Adara no se lleva bien con su hermano, algo que la ganadora de 'GH VIP 7' no le ha hecho nada de gracia que saliera a la luz. "Quiero que lleguen las Navidades y poder estar con los dos, y poder reírme, y poder disfrutar. Pero no hay forma de que se perdonen y la culpa ha sido mía", comenzaba explicando. Además, asegura que estos problemas los tienen desde la infancia: "En vez de haber trabajado tanto tenía que haberme tirado al suelo a jugar con ellos y, cuando se peleaban, decirles que pararan. Me equivoqué".