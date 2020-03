Los concursantes no tienen ya consuelo, y eso que no llevan ni un mes de concurso. Éste ya empezó mal con borrascas, frío y lluvias que les obligaron a ser evacuados a los pocos días de empezar, y ahora, con todo lleno de humedad, los problemas se suceden: no pueden hacer fuego, y además la plaga de mosquitos se ha hecho casi insoportable. Tanto, que algunos de los concursantes más fuertes se han venido abajo al descubrir sus cuerpos completamente infestados de picaduras. Uno de ellos ha sido Albert Barranco, que tras su fachada de chico duro, ha terminado estallando al contar, sólo en una mano, ¡más de 50 picaduras!

"Estamos toda la puta noche despiertos porque nos estamos empapando, tío, porque está diluviando. Y encima los bichos reventándome", le contaba a Nyno Vargas, momentos antes de confesarse ante las cámaras llorando por la situación a la que está sometido: "Cuando tengo momentos de bajón pienso en mi abuela, que es la persona que más he querido nunca. Sé que desde el cielo me está echando una mano en todo lo posible y dándome fuerzas para seguir aquí", afirmaba.

Los demás, también acribillados.

No hay más que echarles un vistazo al resto de concursantes para ver que lo de Barranco no es una excepción: Jorge Pérez tiene la cara casi desfigurada por las picaduras, mientras que Elena Rodríguez y José Antonio Avilés han llegado a creer que son alérgicos por la extensión de las ronchas. "Esto es inhumano. Estas condiciones dan asco", se quejaba también Rocío Flores. "Os juro que tengo hasta en los testículos", apuntaba el colaborador de 'Viva la vida'. Desde luego, cuando dijeron que esta edición iba ser la más dura, no mentían...